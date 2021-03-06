Олімпік – Шахтар: стартові склади на матч УПЛ
Олімпік приймає Шахтар в рамках 17-го туру УПЛ. Шукайте стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію в цій новину на "Футбол 24".
Поєдинок Олімпік – Шахтар відбудеться сьогодні, 6 березня, у Києві. Стартовий свисток на стадіоні імені В. Лобановського пролунає о 17:00. Дивитися матч наживо можна на телеканалі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Олімпік – Шахтар: стартові склади на матч УПЛ:
Олімпік: Бетім – Пасіч, Зотько, Снурніцин, Лебеденко – Бабенко, Завійський, Політило – Таллес, Тейшейра – Нкенг
Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Маркос Антоніо, Майкон – Тете, Марлос, Тайсон – Мораєс
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