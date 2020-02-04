Олімпік розтрощив Локомотив, Десна не впоралася з командою українця: спаринги клубів УПЛ

Команди чемпіонату України провели чергові контрольні матчі в рамках зимових зборів.

Товариські матчі

Десна – Слован Ліберець – 1:2

Голи: Калітвінцев, 7 – Рондіч, 17, 37

Олімпік – Локомотив Пловдів – 4:0

Голи: Цимбалюк, 40, Шахаб, 61 (пен.), Кравчук, 63, Дегтярьов, 90

День розпочинала Десна грою проти Слована, за який виступає українець Ахмед Алібеков, орендований з київського Динамо. Підопічні Рябоконя швидко вийшли вперед завдяки точному удару Калітвінцева, однак розвинути успіх не вдалося. Чехи встигли відігратися і навіть забити вдруге ще до перерви. Дубль в активі нападника Імада Рондіча. Алібеков вийшов у старті Слована, але був змушений поступитися місцем вже на 11 хвилині через пошкодження.

Олександрія продовжила свою переможну ходу, Львів розписав нічию: спаринги клубів УПЛ

Олімпік продовжує приємно дивувати перемогами у спарингах. Цього разу команда вісенте Гомеса розібралася з болгарським Локомотивом. Донеччани довго не могли пробити ворота суперника, допоки Цимбалюк на дальній стійці не замкнув подачу зі штрафного. У другій половині справи пішли значно легше. Шахаб і Кравчук шокували опонента подвійним ударом за кілька хвилин, а Дегтярьов оформив контрольний постріл під завісу поєдинку. 4:0 – Олімпік громить Локомотив і збільшує свою переможну серію на зборах до 5 матчів.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020