Олімпік оприлюднив план підготовки до весняної частини сезону

Стало відомо, де донецька команда готуватиметься до відновлення чемпіонату України навесні.

Зимова підготовка донецького Олімпіка до другої частини сезону пройде в Туреччині, неподалік від Анталії. У розпорядженні команди будуть тренувальні поля, фітнес-центр, басейн, спа і вихід до моря, інформує офіційний сайт донеччан.

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Перший збір розпочнеться 19 січня і триватиме до 31 січня. Потім команда повернеться до Києва, а вже ввечері 3 лютого знову візьме курс на Туреччину, де продовжить підготовку до 15 лютого включно. У планах "олімпійців" провести чотири контрольні матчі на першому зборі, ще стільки ж – на другому.

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