Донецький колектив, здається, розглядав не один варіант свого "прощання" з українською елітою.

ЗМІ в один голос рапортують, що Олімпік зникне з футбольної карти України, а його місце в УПЛ посяде закарпатський Минай, який вилетів зі змагань минулого сезону.

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Як інформує Tribuna.сom, представники донеччан також пропонували керівництву Кривбаса своє місце в еліті. Наразі невідомо, яким чином Олімпік хотів здійснити рокіровку клубів. Колектив з Кривого Рогу відмовився розглядати цей варіант.

Нагадаємо, Кривбас за підсумками сезону 2020/21 піднявся у Першу лігу, після того, як за наказом Володимира Зеленського клуб було відновлено.

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