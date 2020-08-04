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Олімпік припинив співпрацю зі ще одним гравцем

19:09 - Читать на русском
Олімпік припинив співпрацю зі ще одним гравцем
Максим Дегтярьов / ФК Олімпік

Форвард Максим Дегтярьов залишив донецький Олімпік.

Сторони вирішили не продовжувати контракт. Дегтярьов отримав статус вільного агента і покинув розташування донеччан, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

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Додамо, Максим Дегтярьов приєднався до Олімпіка влітку 2018 року і з 8 голами став кращим бомбардиром команди в сезоні. Влітку 2019-го на правах оренди перейшов в чернігівську Десну, однак по закінченню осінньої частини чемпіонату знову повернувся в донецький клуб. За Олімпік в УПЛ провів 6 матчів, в яких зумів забити 5 голів.

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Максим Максим Дегтярьов Олімпік Олімпік
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