Олімпік припинив співпрацю зі ще одним гравцем

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Шахтар – Вольфсбург: чемпіони України розкрили кадрову ситуацію після відкритого тренуванняЛіга Європи — 14:29 1844
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Маліновський потрапив до топ-50 гравців Серії А за версією популярного видання – українець випередив кілька зірокІталія — 12:27 1899