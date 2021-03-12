Олімпік знову відправив до КДК УАФ заяву із вимогою розпочати перевірку та розібратись в усіх обставинах суддівства у матчі проти Шахтаря, інформує офіційний сайт клубу.

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"Український футбол – надбання всієї країни і кожного, хто любить і переживає за свою улюблену команду. Тому розгляду в такого роду інциденти має бути максимально прозорим. Саме з цієї причини ФК Олімпік прийняв рішення висвітлювати всі свої дії в медійному просторі, чого ми чекаємо і від наших футбольних чиновників", – йдеться у заяві Олімпіка.

Нагадаємо, президент Олімпіка Владислав Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів. Причиною цього став скасований гол у ворота "гірників".

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