Олімпік повернувся зі зборів в Україну

Донецький Олімпік завершив підготовку до весняної частини УПЛ.

Гравці донецького Олімпіка повернулися з другого зимового збору додому, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Наставник команди В'ячеслав Шевчук дав своїм гравцям два дні на відпочинок, а вже в понеділок команда розпочне підготовку до матчу з Маріуполем, який відбудеться 23 лютого.

За час зимових зборів Олімпік провів 8 товариських матчів. 6 разів підопічні Шевчука святкували перемогу, одного разу зіграли внічию та потерпіли одну поразку.