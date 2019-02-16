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Олімпік повернувся зі зборів в Україну

17:57 92 Читать на русском
Олімпік повернувся зі зборів в Україну
Олімпік повернувся зі зборів в Україну

Донецький Олімпік завершив підготовку до весняної частини УПЛ.

Гравці донецького Олімпіка повернулися з другого зимового збору додому, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зірка офіційно знялась з Першої ліги

Наставник команди В'ячеслав Шевчук дав своїм гравцям два дні на відпочинок, а вже в понеділок команда розпочне підготовку до матчу з Маріуполем, який відбудеться 23 лютого.

За час зимових зборів Олімпік провів 8 товариських матчів. 6 разів підопічні Шевчука святкували перемогу, одного разу зіграли внічию та потерпіли одну поразку.

Теги
Зимові збори Олімпік Олімпік
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