Після сезону в польській Екстраклясі півзахисник Руслан Бабенко повернувся на батьківщину, уклавши контракт із донецьким Олімпіком.

28-річний хавбек – гравець Олімпіка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бабенко підписав із донеччанами 1-річний контракт. Вихованець Дніпра дістався команді Климовського безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після завершення угоди з польським Ракувом. За Олімпік він виступатиме під 20-м номером.

У сезоні 2019/20 Руслан Бабенко провів 22 матчі в Екстраклясі, в яких оформив 1 асист.

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