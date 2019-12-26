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Олімпік попрощався з Клименчуком

06:30 156 Читать на русском
Олімпік попрощався з Клименчуком
Єгор Клименчук / фото Д. Руденка

Оборонець Єгор Клименчук покинув розташування донецького Олімпіка.

22-річний оборонець попрощався із Олімпіком у середу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Клименчук провів у команді 1 рік. Стати основним виконавцем "олімпійців" вихованець запорізького футболу, однак, не зміг. Клименчук взяв участь лише в 9-ти офіційних поєдинках донеччан.

Зокрема, в сезоні 2019/20 в активі оборонця 4 матчі в УПЛ. Раніше Єгор Клименчук захищав кольори Металурга З, білоруських Мінська та Нафтана, Колоса з Ковалівки, краматорського Авангарда.

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