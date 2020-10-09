Оборонці Павло Лук'янчук та Євген Неплях вже не є гравцями донецького клубу. Сторони вирішили обопільно припинити співпрацю.

Олімпік підсилився гравцем Ліона

Як інформує офіційний сайт Олімпіка, Лук'янчук вдруге приєднався до клубу у вересні 2019 року. За донеччан Павло зіграв 12 матчів, в яких зумів відзначитися 1 голом. А от інший захисник Неплях підписав контракт з клубом всього місяць тому. На рахунку Євгена 1 поєдинок за команду Климовського в УПЛ.

Цікаво, що Неплях одразу знайшов собі нове місце роботи – першоліговий Альянс підписав контракт із захисником до кінця поточного сезону.

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