Олімпік попрощався з черговим гравцем

Захисник Дмитро Литвин більше не є гравцем донецького Олімпіка.

Дмитро Литвин та Олімпік припинили співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

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Захисник Дмитро Литвин приєднався до команди в зимове міжсезоння, проте не зумів стати гравцем основи. За Олімпік оборонець зіграв лише 5 поєдинків у минулому сезоні УПЛ, результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що 23-річний гравець перейшов в донецький клуб зі Зорі. До цього встиг пограти за португальські Бенфіку Б, Авеш та український Металіст.

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