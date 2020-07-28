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Олімпік покинули ще два ключові виконавці

00:25 - Читать на русском
Олімпік покинули ще два ключові виконавці
Віталій Балашов та Павло Ксьонз / ФК Олімпік

Донецький Олімпік більше не зацікавлений у послугах лідерів своєї команди.

Мова йде про півзахисника Павла Ксьонза та форварда Віталія Балашова. В обох закінчились контракти з донецьким клубом. Сторони вирішили їх не продовжувати, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

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Гравці виступали за Олімпік з 2018 року. Ксьонз за два сезони провів за "олімпійців" 56 матчів та відзначився двома результативними передачами. Балашов зіграв за донеччан загалом 52 матчі, забив 5 м'ячів та віддав 11 асистів. До слова, Олімпік посів 9 місце за підсумками сезону УПЛ 2019/20.

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Павло Павло Ксьонз Віталій Віталій Балашов Олімпік Олімпік
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