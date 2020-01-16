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Олімпік підсилився грузинським півзахисником

17:25 256 Читать на русском
Олімпік підсилився грузинським півзахисником
Темур Чогадзе / Фото з відкритих джерел

Клуби української Прем’єр-ліги продовжують зміцнювати свої ряди напередодні другої частини сезону.

Донецький Олімпік продовжує активну роботу на трансферному ринку. Черговим підсиленням команди став грузинський півзахисник Темур Чогадзе, повідомляє офіційний сайт клубу.

Генеральний директор Олімпіка оцінив трансфери свого клубу

21-річний вінгер, попередньою командою якого був Руставі, підписав з донеччанами контракт на півтора року. Гравець вже обрав собі ігровий номер 20.

Чогадзе розпочав свою професіональну кар’єру футболіста у клубі Сабуртало у січні 2017 року. За цей період встиг пограти за батумське Динамо, Руставі і Торпедо Кутаїсі. Авторитетний потрал Transfermarkt править за Темура 175 тисяч євро.

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