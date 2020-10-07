Олімпік підсилився гравцем Ліона
09:38 - Читать на русском
Донецький клуб вирішив доукомплектувати лінію захисту.
Іссьяр Драме поставив підпис під дворічним контрактом з Олімпіком, повідомляє офіційний сайт клубу.
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21-річний французький захисник виступатиме за донеччан під 6-м номером.
Іссьяр Драме є вихованцем Ліона, проте він не встиг дебютувати за першу команду. Зате на рахунку оборонця 14 поєдинків за Ліон Б, який виступає в четвертому за силою дивізіоні Франції. До цього Драме виступав за молодіжну команду Ліона і має в своєму активі 4 поєдинки в юнацькій Лізі чемпіонів УЄФА.
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