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Олімпік підписав сенегальського нападника Дійє

10:08 638 Читать на русском
Олімпік підписав сенегальського нападника Дійє
Олімпік підписав сенегальського нападника Дійє

Нападник Матар Дійє продовжить кар'єру в чемпіонаті України.

Олімпік оформив перехід 20-річного нападника Матар Дійє, повідомляє прес-служба донецького клубу.

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Форвард, який також може зіграти на фланзі, раніше виступав за такі італійські клуби, як Есте, Тарксіен, юнацькі команди Торіно, Віченци та Ювентуса.

В нинішньому сезоні Дійє провів за Есте в італійській Серії С 6 матчів. За 119 хвилин ігрового часу результативними діями сенегалець не відзначався.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік Матар Дійє Матар Дійє
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