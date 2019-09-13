Олімпік підписав Лук'янчука

Захисник Павло Лук'янчук став гравцем Олімпіка.

Олімпік у своєму Instagram повідомив про підписання захисника Павла Лук'янчука. Футболіст виступатиме під 16-м номером. Контракт розрахований на 2 роки.

Гомес попросив керівництво Олімпіка не втручатись у трансфери

Нещодавно гравець розірвав контракт із київським Динамо. Раніше повідомлялось, що новий наставник донеччан Вісенте Гомес попросив керівництво клубу не втручатись у трансфери.

Олімпік після 6 турів набрав 1 очко і перебуває на дні турнірної таблиці УПЛ.