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Олімпік підписав Лук'янчука

16:48 657 Читать на русском
Олімпік підписав Лук'янчука
Павло Лук'янчук / ФК Олімпік

Захисник Павло Лук'янчук став гравцем Олімпіка.

Олімпік у своєму Instagram повідомив про підписання захисника Павла Лук'янчука. Футболіст виступатиме під 16-м номером. Контракт розрахований на 2 роки.

Гомес попросив керівництво Олімпіка не втручатись у трансфери

Нещодавно гравець розірвав контракт із київським Динамо. Раніше повідомлялось, що новий наставник донеччан Вісенте Гомес попросив керівництво клубу не втручатись у трансфери.

Олімпік після 6 турів набрав 1 очко і перебуває на дні турнірної таблиці УПЛ.

Павел Лукьянчук - игрок «Олимпика»! Накануне матча 7-го тура Favbet-Лиги «Олимпик» усилил оборону украинским защитником Павлом Лукьянчуком. Футболист поставил подпись под двухлетним контрактом с донецким клубом. Павел Лукьянчук Родился: 19 мая 1996 года Возраст: 23 года Место рождения: г. Запорожье, Украина. Гражданство: Украина Рост/вес: 180/65 Амплуа: защитник Предыдущие клубы: «Кишварда» (Венгрия) Номер: 16 #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #тренер #match #football #soccer #favbet #мариупольолимпик #transfer #трансфер

Публикация от ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

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Олімпік Олімпік Трансфери чемпіонату України Павло Лук'янчук Павло Лук'янчук Трансфери
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