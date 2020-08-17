Олімпік підписав екс-гравця молодіжної збірної України

Євген Неплях став гравцем донецького клубу, інформує офіційний сайт Олімпіка. Оборонець підписав контракт на один рік.

Ксьонз підписав новий контракт з Олімпіком

За "олімпійців" екс-гравець молодіжної збірної України виступатиме під 28 номером.

Зазначимо, Неплях раніше виступав за Карпати, Верес та Маріуполь. Минулі два сезони він провів у складі Волині та зіграв 28 матчів у Першій лізі. Зимою цього року він покинув луцьку команду на правах вільного агента. Євген може дебютувати за Олімпік вже цієї п'ятниці у матчі проти Динамо.

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