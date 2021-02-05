Олімпік на своєму сайті оголосив про підписання контракту з бразильським атакувальним фланговим півзахисником.

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22-річний Таллес Бренер Де Паула уклав з донецькою командою угоду терміном на 3,5 роки. У команді Ігоря Климовського гравець виступатиме під номером 30.

До слова, останнім клубом Таллеса була команда Віла Нова, яка виступала у Серії С – третьому за рангом дивізіоні Бразилії (за підсумками сезону Віла Нова піднялась у другий дивізіон саме завдяки дублю Бренера у матчі плей-оф).

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