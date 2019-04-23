Олімпік перемогою над Арсеналом-Київ перервав серію невдач

У матчі 25 туру УПЛ Арсенал-Київ поступився Олімпіку. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках 25 туру чемпіонату України у другій групі Олімпік приймав Арсенал-Київ. Донеччани після серії невдач, що складала вже дванадцять матчів, попрощались зі своїм наставником Вячеславом Шевчуком і розпочали боротьбу за виживання з новим керманичем – Ігорем Климовським. Натомість кияни в останніх матчах набрали непоганої ходи і у разі перемоги могли зрівнятись за очками зі своїм суперником.

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Вже на другій хвилині Володимир Кринський врятував свої ворота від гола після виходу один на один Владислава Калітвінцева. А на 30-й хвилині хороший момент створив Олімпік: Геннадій Пасіч потужно пробив по воротах Арсенала-Київ, однак м’яч пролетів впритул до стійки. За дев’ять хвилин до закінчення першого тайму Сергій Вакуленко порушив правила у своєму штрафному майданчику і суддя призначив пенальті, який впевнено реалізував Олексій Гай. Через дві хвилини В’ячеслав Танковський завдав гарматного удару по воротах Олімпіка і Кринський перевів м’яч у перекладину і лише тоді зафіксував його у своїх руках. Та за хвилину до свистка на перерву донеччани ще раз "пробили" Підківку: Максім Тейшейра пройшов по правому флангу і навісив у штрафний майданчик, де Максиму Дегтярьову треба було просто влучити у пусті ворота.

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Другий тайм пройшов у спокійному темпі, боротьба проходила переважно у центрі поля. Арсенал-Київ намагався відквитати бодай один м’яч, однак завершальні удари були надто неточними (найбільш небезпечним став момент у Артема Козака аж на 89-й хвилині).

Після цієї перемоги Олімпік впритул наблизився до Карпат набравши 24 очки. Арсенал-Київ з 18-ма пунктами займає передостанню сходинку другої групи, однак, у разі перемоги Чорноморця, може знову скотитись на останнє місце.

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