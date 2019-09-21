Олімпік переграв Львів у матчі з двома пенальті – донеччани здобули першу перемогу в сезоні

Олімпік в рамках 8-го туру УПЛ здобув виїзну перемогу над Львовом завдяки влучному удару Сергія Політила з пенальті.

Перший тайм відзначався величезною кількістю позиційної боротьби, фолів (5 жовтих карток) і мінімумом моментів. Особливо гнітючим став початок зустрічі: за перші півгодини нічого цікавішого за низку подач і заблокованих/неточних/слабких ударів команди не створили, а єдиний реальний шанс відзначитись змарнував Тейшейра – на 7-й хвилині він пробивав метрів з шести, але запустив м'яч вище воріт. Добивала картину тиша порожніх трибун.

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В останні 15 хвилин першого тайму стало значно цікавіше. Зокрема, на 34-й хвилині Львів міг вийти уперед після удару Шини зі штрафного метрів з 30-ти, однак Кринський у прекрасному стрибку витягнув м'яч з-під поперечки. Олімпік відповів на 38-й пострілом Цимбалюка з меж карного майданчика, який парирував Сарнавський, але арбітр все одно помітив у Євгена офсайд. По-справжньому ж гаряче стало перед свистком на перерву, коли Гончар сфолив проти Цимбалюка біля власних воріт і отримав другу жовту картку, а Денис Кутаков призначив пенальті. Матар взявся його виконувати – і пробив повз ворота!

У другому таймі моменти зникли взагалі, але Олімпік явно перехопив ініціативу. У Львова мало що виходило, а от донеччанам постійно чогось не вистачало до загострення – наприклад, на 58-й хвилині Матару забракло лічених сантиметрів до замикання подачі, Фабінью на 64-й ударом зі штрафного не зміг перекинути стінку, а після низки проникних передач донеччани не встигали пробити або прострілити. У "містян" не було й того, хоча доля підкинула їм непоганий стандарт на 66-й – втім, Педро жахливо подав із нього.

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Львів'яни регулярно не встигали за суперником, що виливалось у купу фолів та жовтих карток. Намагаючись якось освіжити гру, Володимир Мазяр на 76-й хвилині зняв Люльку й випустив замість нього Насонова – втім, вже на 78-й той полетів у необдуманий підкат у власному штрафному. Денис Кутаков без роздумів призначив пенальті, а Сергій Політило майстерно його реалізував – 0:1. Абсолютно логічний гол.

У завершенні поєдинку Олімпік дещо віддав ініціативу, намагаючись підловити суперника на контратаці, однак нічого цікавого в останній декаді матчу вболівальники так і не побачили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олімпіка – першу у сезоні.

Таким чином, донеччани набрали 5 очок, наблизившись до передостанньої позиції на відстань двох залікових балів. Її обіймає Львів, у активі якого залишається 6 пунктів.

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