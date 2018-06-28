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Олімпік переграв Десну у товариському матчі

20:00 83 Читать на русском
Олімпік переграв Десну у товариському матчі
Олімпік переграв Десну у товариському матчі

Чернігівська Десна на своєму полі поступилась Олімпіку.

Сьогодні в рамках підготовки українських клубів до нового сезону УПЛ чернігівська Десна зіграла контрольний поєдинок з донецьким Олімпіком. Матч відбувся на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові.

Зустріч завершилась перемогою підопічних Романа Санжара з рахунком 0:1.

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Десна – Олімпік 0:1

Десна перший тайм Литовка, Гітченко, Братков, Люлька, Фаворов Д, Огиря, Фаворов А. Мостовий, Волков,Філіппов, Старенький.

Десна другий тайм: Паст, Слінкін, Головко, Парамонов, Жук, Єрмаков, Банасевич (Мельник, 82), Кисіль, Бовтрук (Ковпак, 77), Безбородько, Галенков.

Нагадаємо, чернігівська Десна з наступного сезону буде грати в УПЛ.

Десна підписала Євгена Белича

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Олімпік Олімпік Десна Десна
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