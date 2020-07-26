Олімпік оголосив про відхід двох футболістів – серед них гравець Динамо

Команду покинули захисник Микита Кравченко і хавбек Назар Вербний, повідомляє прес-служба донецького клубу.

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Додамо, що Кравченко виступав за Олімпік на правах оренди, а права на нього належать київському Динамо. Натомість Вербний став гравцем донеччан лише в січні 2020-го, його контракт був розрахований на 2 роки.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України Олімпік завершив на підсумковому дев'ятому місці. Команда здобула 36 очок у 32 турах УПЛ.

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