Новачками стали захисник Богдан Векляк та хавбек Владислав Хамелюк, повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Контракти обох розраховані на 2,5 роки.

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Векляк виховувався у стрийській Скалі та Карпатах, а останні 1,5 сезону виступав за першоліговий Гірник-Спорт – 21 матч, один гол та один асист. Хамелюк – вихованець кам'янець-подільського футболу, пограв за Скалу і дубль запорізького Металурга. У першій половині сезону провів за Чорноморець 5 матчів, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що Олімпік зустрів зимову паузу на сьомій сходинці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

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