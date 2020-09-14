Форвард Денис Баланюк більше не є гравцем донецького Олімпіка.

Контракт між гравцем та клубом був розірваний за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

Зірковий легіонер Олімпіка назвав головну перевагу донеччан над іншими командами УПЛ

Баланюк приєднався до "олімпійців" взимку 2020 року та провів 8 поєдинків у складі. В активі нападника лише один гол за Олімпік.

До слова, Денис є вихованцем Дніпра, а також встиг пограти у складі краковської Вісли та Арсенал-Київ.

Олімпік на виїзді впевнено переміг СК Дніпро-1 – орендований у Динамо хавбек віддав два асисти