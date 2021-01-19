"Так, це правда (про зірваний переїзд минулого літа – Футбол 24). І сьогодні поки ще триває процес. Був аукціон. Виграла американська компанія. Потім розпочалися суди. Наскільки я знаю, сьогодні вони вже закінчились. Нібито йде обговорення, процеси судові, та поки ми чекаємо.

Чорноморець офіційно відреагував на чутки про банкрутство клубу

З нашого боку ми готові повністю взяти стадіон, займатися ним, розвивати команду. Є дуже багато дрібниць, які зростаються в одному місці – і Одеса, і держава, і суди. Поки немає про що говорити. Це навіть більше не про об'єднання (з Чорноморцем – Футбол 24). Коли ми вели перемовини, то Чорноморець міг зникнути з мапи України. А сьогодні вони серед лідерів Першої ліги. Ми розглядали і злиття, але сьогодні вони лідери, стадіон заморожений. Поки немає руху вперед.

Такий варіант з'явився, коли дізналися, що на аукціон виставили стадіон. Чому б не поборотися – хороший регіон, хороший стадіон, хороші вболівальники. Тим більше, Климов мав проблеми. Тому зачепилися за цей варіант, подали заявку на аукціон. На жаль, програли торги. Дуже сподіваємося, що колись зростеться, ми опинемося в Одесі, до своєї гавані корабель зайде", – розповів функціонер програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, що влітку 2020-го президент донецького клубу Владислав Гельзін був налаштований об'єднати Олімпік та Чорноморець в один клуб із домівкою в Одесі.

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