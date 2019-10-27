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Олімпік нарешті ожив, – Гельзін

11:53 164 Читать на русском
Олімпік нарешті ожив, – Гельзін
Владислав Гельзін / фото: ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (3:2) в матчі 12-го туру УПЛ.

11’ Максім Тейшейра
69’ Андрій Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Ігор Когут 4’
Олександр Сафронов 68’
Олександр Назаренко 70’
4’ Ігор Когут
11’ Максім Тейшейра
68’ Олександр Сафронов
69’ Андрій Кравчук
70’ Олександр Назаренко
81’ Роман Вантух

"Я привітав команду з перемогою. Мені сподобався настрій команди. Сподобалося, що команда нарешті ожила. Ми і до вилучення виглядали краще, ніж команда суперників. І, звичайно, вилучення нам допомогло, ми забили швидкий гол. Щоправда, СК Дніпро-1 зрівнявся, але ми заслужили перемогу і три очки заслужено забрали.

Олімпік – СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Чи будуть бонуси? Є бонуси, які я оголосив команді. З цим у нас все в порядку. Вісенте Гомес зумів зібрати колектив, який повірив в його ідеї. Хлопці в нього повірили. Вони тепер б'ються і за тренера, і за клуб, і за своє ім'я", – зазначив Гельзін в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олімпік у більшості вирвав перемогу над СК Дніпро-1 (3:2).

Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1

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Теги
Олімпік Олімпік СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олімпік - СК Дніпро-1 Владислав Гельзін Владислав Гельзін
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