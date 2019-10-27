Олімпік нарешті ожив, – Гельзін

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (3:2) в матчі 12-го туру УПЛ.

"Я привітав команду з перемогою. Мені сподобався настрій команди. Сподобалося, що команда нарешті ожила. Ми і до вилучення виглядали краще, ніж команда суперників. І, звичайно, вилучення нам допомогло, ми забили швидкий гол. Щоправда, СК Дніпро-1 зрівнявся, але ми заслужили перемогу і три очки заслужено забрали.

Олімпік – СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Чи будуть бонуси? Є бонуси, які я оголосив команді. З цим у нас все в порядку. Вісенте Гомес зумів зібрати колектив, який повірив в його ідеї. Хлопці в нього повірили. Вони тепер б'ються і за тренера, і за клуб, і за своє ім'я", – зазначив Гельзін в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олімпік у більшості вирвав перемогу над СК Дніпро-1 (3:2).

Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1