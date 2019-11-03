Олімпік на останніх хвилинах вирвав перемогу над Колосом

В рамках останнього матчу 13-го туру УПЛ Олімпік переграв Колос завдяки голам Євгенія Пасіча та Віталія Балашова.

Центральний матч неділі, з огляду на часовий слот, виділений під нього, розіграли Колос та Олімпік. Ковалівці не знали перемог протягом трьох турів поспіль, а Олімпік мав можливість відірватися від останньої позиції аж на шість очок – словом, проблем з мотивацією у команд не було. На жаль, це не призвело до феєрії з купою голів. У першому таймі вболівальники взагалі їх не побачили – був лише момент Шахаба на 38-й хвилині, коли той пробив з меж штрафного під опорну ногу голкіперу. Волинець впорався.

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У другому таймі все було значно цікавіше. Олімпік у перші 15-20 хвилин серйозно додав у темпі та гостроті: так, на 48-й Тейшейра закрутив м'яч повз дальній кут, а на 50-й Пасіч вистрілив з дистанції – також неточно. Зрештою, тиск донеччан вилився у гол все того ж Пасіча на 59-й: Євген отримав передачу від Кравчука, зібрав на собі трьох захисників і пробив точнісінько у лівий нижній кут – 0:1! За хвилину подвоїти перевагу "олімпійців" міг Політило, однак його дальній удар по центру спокійно взяв Волинець.

Після цього в грі сталася низка замін та жовтих карток, а от моментів не виникало. Тим більш несподіваним став гол Оріховського на 70-й – Павло прямим ударом зі штрафного влучив точно у дев'ятку, зрівнявши рахунок. Здавалося, що зараз Колос піде за трьома очками, але до останніх хвилин ковалівці не вигадали нічого, крім пострілу Лисенка кудись за трибуни. Господарів явно влаштовував рахунок, однак за пасивність прийшло покарання на 88-й хвилині, коли Чорноморець сфолив біля власних воріт, а рефері призначив пенальті. Його майстерно виконав Балашов – 1:2. Колос капітулював.

Таким чином, Олімпік набрав 14 очок, порівняшись в цьому плані з ковалівцями і потіснивши їх на восьму сходинку в турнірній таблиці. Донеччани тепер йдуть на сьомій позиції.

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