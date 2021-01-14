Досвідчений український півзахисник Павло Ксьонз вже може розпочати пошуки нової роботи.

Павло Ксьонз більше не є гравцем донецького Олімпіка, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони достроково припинили співпрацю за обопільною згодою.

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Півзахисник приєднався до донеччан у 2018 році та встиг провести 64 матчі. В них Павло відзначився лише двома асистами.

Зауважимо, 34-річний Ксьонз загалом має у своєму активі 243 поєдинки в УПЛ. Окрім Олімпіка, також грав за дубль Динамо, Закарпаття, Іллічівець, ФК Харків, Карпати, Металіст, Сандецію та Дніпро.

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