Олімпік – Динамо: де і коли дивитися матч УПЛ – офіційний дебют Луческу відкриває сезон

Олімпік номінально приймає Динамо в 1-му турі УПЛ 2020/21. Це дебютна офіційна гра Луческу на чолі київського клубу. Де дивитися матч Олімпік – Динамо онлайн, підкаже "Футбол 24".

Новий сезон чемпіонату України починається з офіційного дебюту Мірчі Луческу. Матч, як і онлайн-трансляція Олімпік – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Екс-наставник Шахтаря виграв 2 товариські матчі проти команд з Другої ліги, але програв Десні в рамках підготовки до свого першого київського сезону. Якщо в динамівців найкращим бомбардиром став Супряга (3 голи та 2 асисти), то лідером атаки донеччан залишився Шахаб. Іранський форвард наколотив 6 м'ячів за 5 спарингів.

Олімпік – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Олімпік також дуже впевнено пройшовся клубами нижчих ліг, а своєї єдиної поразки зазнав від Десни. За 16 попередніх ігор між звітними суперниками кияни програли лише раз, а виграли 12. Очевидним фаворитом виглядало Динамо, але великі кадрові проблеми в обороні залишали шанс команді Климовського. Та й більшість останніх поєдинків команд завершувалися з мінімальною перевагою.

Олімпік – Динамо: де дивитися матч онлайн

У прямій трансляції зустріч покаже телеканал "Футбол 2". Переглянути матч Олімпік – Динамо можна також на платформі OLL.TV. В Європі гру показує Sportklub 1, який веде мовлення в Хорватії, Сербії, Чорногорії та Словенії. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.