Олімпік анонсував трансфер Ксьонза

"Ми активно шукаємо підсилення. Крім того, у нас зараз багато травмованих футболістів. Це і Гришко, і Зотько, і Тейшейра, і Баланюк. Сподіваюся, з наступного тижня вони все знову будуть в строю.

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Спаринг нам потрібен був. Така інтенсивність гри в нашому виконанні мене не влаштовує. Ми повинні значно додавати. Цей матч показав, що у нас ще багато проблем. Є над чим працювати. До старту чемпіонату є ще два тижні. Будемо намагатися до початку сезону награти склад.

Головне, щоб травмовані гравці скоріше повернулися і набрали форму. Ксьонз знову до нас приєднався. Зараз йдуть переговори про новий контракт з ним. Звичайно, нам би хотілося, щоб він залишився", – поділився Климовський в коментарі офіційному сайту Олімпіка.

Нагадаємо, Ксьонз виступав у складі Олімпіка в минулому сезоні, відіграв 24 поєдинки та не відзначався результативними діями. Раніше Павло викликався до лав національної збірної України.

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