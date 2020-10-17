Завтра, 18 жовтня, полтавська Ворскла на виїзді зіграє календарний поєдинок 6-го туру УПЛ проти донецького Олімпіка. Команда Юрія Максимова сьогодні автобусом вирушила до Києва на вищезгаданий матч.

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Напередодні у полтавському клубі було зафіксовано два нових випадки зараження футболістів коронавірусом, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих". Гравці одразу ж були відправлені на самоізоляцію. До слова, головний тренер Ворскли і його асистенти ще не отримали результатів чергового тесту.

Нагадаємо, полтавська команда після 5-ти турів ділить першу-другу сходинку з київським Динамо – у обох команд по 11 очок.

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