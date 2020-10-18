Олімпік – Ворскла

Мабуть, центральний матч неділі у футбольному аспекті, адже обидва колективи стали відкриттям нового сезону УПЛ. Донеччани виглядають більш яскраво: вони перемогли Минай, СК Дніпро-1 та Олександрію, забивши кожному з них по три голи, а поступилися тільки Динамо та Шахтарю – однак киянам вони також забили, а проти "гірників" підопічні Ігоря Климовського грали ледь не на рівних. Особливо виділяється нападник Шахаб, в активі якого вже чотири голи, асист, гольовий рикошет на Тейшейру та автогол суперника, спровокований іранцем – це 70% голів команди у сезоні.

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Можна, звісно, нагадати про величезну кількість помилок арбітрів на їхню користь. Можна поглянути на кількість очікуваних голів і побачити, що Олімпік перебрав голів та очок. Все це так, але ніхто не посперечається з фактом – донеччани проти суперників свого рівня грають швидко, агресивно і красиво. Поки що ніхто не награв на перемогу у матчі з командою Ігоря Климовського.

Ворскла до вчорашнього дня очолювала турнірну таблицю разом з Динамо, маючи по 11 очок з киянами, але синхронні перемоги грандів опустили підопічних Юрія Максимова на третє місце. Десь там "зелено-білі" і повинні перебувати: вони вирвались уперед завдяки трьом стартовим перемогам над дебютантами УПЛ та кризовою Олександрією, але потім розписали нічию з Маріуполем (0:0) та СК Дніпро-1 (2:2) – в цих матчах стало помітно, що команда вже не домінує на полі. Взагалі, ворсклянам неймовірно фартило – команда за очікуваними голами награла на шість м'ячів, а забила аж одинадцять. Втім, як і у випадку з Олімпіком, неможливо не відзначити прогрес у організації гри.

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Ворскла при всіх своїх нюансах виглядала достатньо сильною для того, щоб перемогти донеччан, але минулого тижня у справу втрутився коронавірус. Ситуація з ним незрозуміла: ЗМІ писали про відхід на самоізоляцію Альюна, Кане, Пешіча, Ребенка, Пердути, Юрія Максимова та його асистента Віктора Уляницького – клуб заявив, що з тренером все в порядку, а прізвища, названі у пресі, не ті. Втім, головний тренер заявив, що здав аж два позитивних тести, а сім футболістів основи підхопили COVID-19. Вчора ж стало відомо про ще два випадки захворювання, але клуб підтвердив корону лише у тренерів.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Кане, Скляр (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олімпік

Ворскла: –

Олімпік: Кичак – Пасіч, Зотько, Снурніцин, Лебеденко – Бабенко – Беніто, Завійський, Політило, Тейшейра – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Олімпік підсилився гравцем Ліона

Якби Ворскла вийшла в основному складі, то дуже вірогідною здавалася би нічия. Полтавці вміють зводити матч до зручного темпу та поступаються Олімпіку за організацією, але тепер очевидно, що основи у старті не буде. Вірогідно, "зелено-білі" змушені будуть випустити омолоджений склад, однак підопічні Ігоря Климовського в цьому сезоні трощили навіть зіграних досвідчених середнячків з легіонерами та блек-джеком. Проти ослабленої Ворскли шанс на перемогу різко зростає. Олімпік – фаворит пари.

Олександрія – Інгулець

Матч між Олімпіком і Ворсклою є центральним з футбольної точки зору, але в навколофутбольному аспекті цікавішою виглядає зустріч між Олександрією та Інгульцем. Цей поєдинок можна назвати коронавірусним дербі Кіровоградщини – олександрійці повідомляли про 27 випадків COVID-19 у команді, а президент петровців заявив про 11 хворих. Втім, вчора директор "жовто-чорних" сказав, що майже всі тести негативні, а головний тренер дебютантів Сергій Лавриненко відзначив, що хворих немає. При цьому одразу шість його підопічних не зіграють. Ось такий він, український футбол. Хто тепер гратиме – невідомо.

Переносити матч не стали через жорстку позицію президента петровців Олександра Поворознюка. Він заявив, що його команда гратиме за будь-якої кількості втрат через COVID-19, а Володимир Шаран повідомив, що Олександрії відмовили у перенесенні поєдинку.

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"Жовто-чорних" штормить і без коронавірусу. В поточному сезоні вони зазнали поразок від Миная, Ворскли та Олімпіка, хоча в останньому матчі команда постраждала через провальний арбітраж. За грою також все було сумно, однак на тлі проблем олександрійці примудрилися здобути три перемоги з рахунком 4:1 – над Маріуполем, СК Дніпро-1 та Інгульцем в Кубку. Словом, від підопічних Володимира Шарана можна очікувати всякого, чого не скажеш про колектив Сергія Лавриненка.

Петровці досі не знали перемог в УПЛ, але оформили п'ять нічиїх. Матчі Інгульця неймовірно схожі один на одного – команда пропускає першою й забиває у відповідь, причому Ніка Сітчінава робить це дуже красиво. Цей колектив подобається своєю організованістю, але за більшістю статистичних показників він пасе задніх. Новачки тільки звикають до еліти.

Кадрова ситуація

Травмовані або відсутні з інших причин: Паньків – Шуст, Щедрий, Козак, Синегуб, Оскар, Білоцерковець

Дискваліфіковані: Банада – Лупашко

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Інгулець

З урахуванням шаленої кількості неназваних інфікованих, говорити про орієнтовні склади нереально.

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Олександрія підсилилась захисниками Динамо та Шахтаря

Обидві команди вийдуть в надзвичайно ослаблених складах, але вони і в основі не вражають стабільністю. Олександрійці за нинішнього розкладу не мають переваг над Інгульцем – ні кадрово, ні за досвідом, ні за майстерністю. При цьому петровці вміють сушити гру, тож найбільш вірогідним результатом здається нічия. Можливо, навіть "суха".

СК Дніпро-1 – Десна

СК Дніпро-1 перед початком сезону коронували на єврокубки, однак за п'ять стартових турів "спортклубівці" набрали лише два очки. Вже після третього матчу команду покинув Дмитро Михайленко, замість якого "жовто-чорних" очолив Ігор Йовічевіч. Відчутного покращення одразу хорват дати не зміг – Олександрія розгромила його підопічних (1:4), а з Ворсклою лише випадковий гол на останній секунді врятував від домашньої поразки.

При цьому не можна сказати, що дніпровці грають аж настільки погано, щоб перебувати на дванадцятій позиції – за очікуваними пропущеними СК Дніпро-1 мав пропустити майже на п'ять голів менше, але аж чотири голи з дистанції ставлять серйозні питання до Сарнавського. Так чи інакше, відступати команді Ігоря Йовічевіча вже нікуди. Очки сьогодні потрібно набирати за будь-яку ціну.

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Десна – одна з чотирьох команд УПЛ, яка досі не знала поразок. Взагалі, старт сіверян у новому сезоні вийшов симпатичним: дві заслужені нічиї з грандами, впевнений винос Зорі, перемоги над Рухом в чемпіонаті та Кубку, повна відповідність реальної статистики з очікуваними показниками – все це про чернігівців. Навіть єдиний матч у єврокубках проти Вольфсбурга не став провалом. З ряду хороших матчів вибиваються "нулі" з Інгульцем, але там петровці відверто відскочили.

Після матчу проти Шахтаря головний тренер Олександр Рябоконь заявив, що кілька футболістів температурили, однак подальша інформація про спалах коронавірусу не підтвердилась. Принаймні, за офіційною версією клубу.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Цуріков (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Десна

СК Дніпро-1: Сарнавський – Тейлор, Адамюк, Дуглас, Дубінчак – Піхальонок – Назаренко, Когут, Булеца, Хобленко – Довбик

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Єрмаков, Мостовий – Огіря, Домбровський – Мудрик, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Дніпро-1 при Йовічевічі посилився кадрово, а пауза на міжнародні матчі дала хорвату час на розвиток своїх ідей, однак поки що "спортклубівці" не виглядають командою, здатною перемогти нинішню Десну. У сіверян дуже мало слабких місць, а дніпровці і з дистанції багато пропускають, і жахливі помилки в обороні мають, і загалом нестабільні. Вони точно дадуть бій, однак чернігівці сильніші.

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