"У Ворскли за весь матч був всього один момент і суперник його використав. Ми ж повністю контролювали гру, мали низку можливостей для взяття воріт, але не змогли їх реалізувати. Прикро програвати такі матчі. Олімпік не заслуговував поразки.

Олімпік – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Але нічого вже не зміниш. Будемо рухатися далі. Я подякував хлопцям за гру. До футболістів претензій у мене немає.

Чому не вийшов з перших хвилин Шахаб? Він випав на кілька днів через хворобу, і не пройшов з нами повністю весь підготовчий цикл до цього матчу. Ми вирішили його притримати і випустити у другому таймі", – цитує Климовського офіційний сайт клубу.

Після 6-ти турів УПЛ Ворскла розташувалась на другій сходинці, поступаючись Динамо за додатковими показниками. Олімпік – 6-й.

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