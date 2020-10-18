Донецький Олімпік приймав Ворсклу в рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Попри помітну перевагу донецької команди, результат зустрічі з Ворсклою став досить несподіваним.

Ворскла втримала мінімальну перемогу над Олімпіком та наздогнала Динамо в турнірній таблиці

Гравці Олімпіка створили більше моментів біля воріт суперника, проте саме гості забрали три очки. Після перерви форвард полтавців Владислав Кулач відзначився єдиним і, відповідно, переможним м'ячем у матчі.

Після 6-ти турів УПЛ Ворскла розташувалась на другій сходинці, поступаючись Динамо за додатковими показниками. Олімпік – 6-й.

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