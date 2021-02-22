СК Дніпро-1 здобув другу поспіль перемогу в УПЛ, здолавши Олімпік. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського закривав програму 15-го туру. Перший тайм завершився без голів, а по перерві забив Олімпік. Щоправда, у власні ворота – Драме невдало зрізав м'яч після розіграшу стандарту.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Олімпік – Булеца забив вирішальний гол

На останніх хвилинах гри команда Йовічевіча подвоїла свою перевагу. Сергій Булеца, який вийшов на заміну, влучним ударом вразив нижній кут. 0:2 – друга поспіль перемога дніпрян та друга поспіль невдача Олімпіка.

СК Дніпро-1 набрав 14 очок, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Олімпік, маючи в активі 17 залікових балів, залишається восьмим.