Олімпік – Минай

Олімпік розпочав новий сезон розгромною поразкою від Динамо (1:4), але близько сорока хвилин донеччани виглядали симпатично, нічим не поступаючись киянам і навіть переважаючи за низкою статистичних показників. В наступному ж турі "олімпійці", посилені орендованими динамівцями, винесли СК Дніпро-1 на виїзді (3:1) – два асисти в активі Беніто. Команда добре виходила з оборони атаку, діяла швидко й продемонструвала високу якість виконання у завершальній фазі, однак робити далекоглядні висновки по двом матчам зарано – все ж, дніпровці перебували у кризі. Матч проти Миная розкриє рівень Олімпіка повніше.

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Закарпатці пропускали перший тур через COVID-19, дебютувавши в другому – і одразу ж перемогли Олександрію (1:0). Важко сказати, наскільки ця звитяга може бути показовою, адже навіть Василь Кобін зізнався, що команда залишалася для нього загадкою. Виділялася тільки парочка Кожанов-Шиндер, яка організувала два моменти та гол, однак загалом "лиси" зіграли від оборони – справжнього футболу в цьому було небагато, але моментів у олександрійців практично не виникало.

Це був святковий матч для Миная. Три очки взяли на куражі, але тепер для закарпатців настають суворі будні – і лише вони покажуть істинний рівень команди.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гришко (Олімпік)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Минай

Олімпік: Кичак – Пасіч, Зотько, Снурніцин, Лебеденко – Політило, Бабенко – Беніто, Тейшейра, Завійський – Шахаб

Минай: Попович – Меліченко, Маткобожик, Лопирьонок, Саків – Ткачук, Матіч – Кожанов, Нурієв, Пиняшко – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Олімпік дуже непогано виглядає в атаці, однак в захисті без Гришка виникають проблеми – команда пропускає регулярно. Минай же вміє оборонятися та збивати темп, але попереду виглядає доволі блідо. Попри це, всього два-три класних епізоди з Олександрією закарпатці зумыли конвертували у гол. З огляду на такі факти, цілком вірогідною здається малорезультативна нічия.

Рух – Колос

Рух дебютував в УПЛ з розгромної поразки Ворсклі на виїзді (2:5), після якої одразу ж заговорили про відставку Івана Федика. Справа не у провалі в Полтаві, а в тому, що і в Першій лізі під його керівництвом львів'яни грали доволі натужно, однак Григорій Козловський поки що зберігає довіру до "українського Нагельсманна". Тренерському штабу від цього простіше не стало – через паузи на матчі збірних та спалах коронавірусу команда провела цілий місяць без офіційних матчів, та і тренуватися почала недавно. За цей час Рух покинули Саків і Романчук, замість яких прийшли балканці Ґліга та Стаменковіч. Як з усім цим розбереться Іван Федик – те ще питання, але очки потрібно набирати вже зараз.

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Шанси у дебютанта УПЛ будуть, адже Колос тільки-но повернувся із Салонік, де провів важкий поєдинок проти Аріса. По курсу у ковалівців Рієка, а в разі успіху в суперниках у плей-офф буде переможець матчу між Копенгагеном і Пястом. Жереб достатньо прохідний – заради нього є сенс "підзабити" на чемпіонат на деякий час, зосередившись на Лізі Європи. Саме тому від Руслана Костишина сьогодні очікується ротація, а від його основних виконавців – економія сил. Враховуючи відсутність ігрового тонусу у Руха, цього навіть може вистачити.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Колос

Рух: Мисак – Копина, Білий, Дуць, Ґліха – Калюжний, Федорчук – Кухаревич, Мартинюк, Русин – Синиця

Колос: Волинець – Зозуля, Петров, Максименко, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Костишин, Морозко – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух грає вдома при вболівальниках, а домашні комади апріорі виступають сильніше. Та і бажання реабілітуватися за ганьбу в першому турі у львів'ян присутнє – ковалівці ж думають лише про Рієку та про відпочинок. Саме тому можна прогнозувати гол у ворота гостей, однак підопічні Івана Федика занадто багато гуляли, щоб претендувати на перемогу навіть над ослабленим Колосом. У Руслана Костишина дуже агресивна команда, яка знищила симпатичний Львів у першому турі, тож цілком вірогідно, що і сьогодні його підопічні не програють.

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