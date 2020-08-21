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Олімпік – Динамо: ультрас прорвалися на стадіон і влаштували протест Суркісам і Луческу

18:12 - Читать на русском
Олімпік – Динамо: ультрас прорвалися на стадіон і влаштували протест Суркісам і Луческу
Ультрас Динамо / Facebook WBC Ультрас Динамо

Активні вболівальники київського Динамо не змирилися з призначенням Мірчі Луческу на посаду головного тренера команди та продовжують докоряти за це керівництву клубу.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

Ультрас прорвалися на одну з трибун стадіону Динамо імені Лобановського, де відбувається матч 1-го туру УПЛ проти донецького Олімпіка.

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Фанати з'явилися на домашній арені "біло-синіх" у ході першого тайму та влаштували протест. Зокрема, вони кричали "Суркіси – ганьба Динамо" та "Луческу go away". Крім того, для президента Динамо Ігоря Суркіса ультрас переробили знаменитий хіт, вигукуючи "Суркіс – *уйло".

Відзначимо, що пізніше активних уболівальників з трибун стадіону відтіснили правоохоронці.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс футбольні фанати Відеоновини Мірча Мірча Луческу Олімпік - Динамо ультрас Григорій Суркіс
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