Олімпік – Динамо: ультрас прорвалися на стадіон і влаштували протест Суркісам і Луческу

Активні вболівальники київського Динамо не змирилися з призначенням Мірчі Луческу на посаду головного тренера команди та продовжують докоряти за це керівництву клубу.

Ультрас прорвалися на одну з трибун стадіону Динамо імені Лобановського, де відбувається матч 1-го туру УПЛ проти донецького Олімпіка.

Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – офіційний дебют Луческу з великими проблемами

Фанати з'явилися на домашній арені "біло-синіх" у ході першого тайму та влаштували протест. Зокрема, вони кричали "Суркіси – ганьба Динамо" та "Луческу go away". Крім того, для президента Динамо Ігоря Суркіса ультрас переробили знаменитий хіт, вигукуючи "Суркіс – *уйло".

Відзначимо, що пізніше активних уболівальників з трибун стадіону відтіснили правоохоронці.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу