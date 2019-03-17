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Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу заключного туру першого етапу УПЛ

19:20 1535 Читать на русском
Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу заключного туру першого етапу УПЛ
Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу 17 березня 2019 / ФК Динамо

Олімпік приймає Динамо у поєдинку 22-го туру УПЛ, який стане останнім у першому етапі чемпіонату. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

 
Віктор Циганков 13’

Матч та онлайн-трансляція Олімпік – Динамо розпочався о 19:30. Команда Олександра Хацкевича вже забезпечила собі друге місце за підсумками першого етапу УПЛ, тоді як Олімпік втратив будь-які шанси на продовження боротьби у першій шістці.

Нагадаємо, кілька днів тому Динамо завершило виступи в єврокубках, безславно програвши Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (0:5).

Олімпік – Динамо: стартові склади команд:

Олімпік: Халімі, Снурніцин, Цимбалюк, Гришко, Ксьонз, Гай, Кольцов, Балашов, Політило, Г. Пасіч, Матар.

Запасні: Махновський, Шиндер, Дегтярьов, Клименчук, Кравчук, Тимошенко.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Буяльський, Шепелєв, Гармаш, Циганков, Сідклей, Русин.

Запасні: Бущан, Сидорчук, Вербіч, Шапаренко, Андрієвський, Шабанов, Цітаішвілі

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