Олімпік – Десна, Олександрія – Львів: анонс матчів УПЛ

Олімпік в рамках 18-го туру УПЛ приймає Десну, а Олександрія – Львів. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олімпік – Десна

9 грудня, 14:00, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Денис Шурман (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олімпік під керівництвом В'ячеслава Шевчука поступово повертає собі реноме команди, з якою легко не буває нікому. У минулому турі Шахтар зумів вирвати нічию у його підопічних лише завдяки голу з офсайду в компенсований час, що сильно вдарило по турнірних амбіціях "олімпійців". Тепер вони відстають від шостого місця на шість очок, що за п'ять турів до завершення першого етапу серйозно затруднює можливість підйому на верхню половину таблиці. Ну, інакше й бути не могло, враховуючи відсутність перемог над прямими конкурентами – Карпатами, Зорею, Львовом та Ворсклою. Втім, щільність команд наразі настільки висока, а претенденти на першу шістку настільки рівні, що до старту другого раунду може статися будь-який поворот подій. Якщо Олімпік хоче зберегти шанси на прорив, то сьогодні потрібно вигравати у Десни – і ніяк інакше.

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Десна після потужного відрізку з чотирьох матчів без поразок при трьох перемогах могла вискочити на четверту сходинку, однак програш у луганській Зорі в минулому турі відправив туди саме "чорно-білих". Важко сказати, що так вплинуло на форму чернігівців: фактично виїзний матч, засніжене поле "Оболонь Арени", переконливий футбол суперника чи серія втрачених "вірнячків" у першому таймі, але поразка виглядала абсолютно справедливою. Втім, календар виявляє прихильність до "сіверян" – Маріуполь прогнозовано поступився Шахтарю, тож навіть нічия проти Олімпіка відправить дебютантів УПЛ на зимівлю у першій шістці. Навіть поразка не вдарить по команді болісно, адже Львів у найкращому випадку лише наздожене Десну – втім, навряд чи підопічні Олександра Рябоконя захочуть відпускати Ворсклу та Зорю у відрив.

Статистика протистояння Олімпіка проти Десни

Всього: 6 матчів, 3 перемоги Олімпіка, 3 перемоги Десни. Різниця м’ячів – 8:10.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (1:0, перемога Олімпіка)

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Олімпіку в цьому матчі не допоможе, в першу чергу, В'ячеслав Шевчук, який нарвався на дискваліфікацію після скандальної перепалки з тренерським штабом Паулу Фонсеки. Крім того, травму заліковує Дмитро Білоног, а Костянтин Махновський не зможе зіграти за умовами оренди. Втім, є й хороші новини – до тренувань у загальній групі повернувся Антон Шиндер. У Десни дисциплінарних втрат немає, але не зможе вийти Андрій Гітченко – захисник вилетів до кінця року.

"Родзинки" матчу:

– "Олімпійці" не знають радості перемог у Прем'єр-лізі протягом п'яти матчів поспіль (три нічиї, дві поразки).

– Віталій Балашов може забити 15-й гол у чемпіонатах.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Десна

Олімпік: Кринський – Є. Пасіч, Снурніцин, Гришко, Цимбалюк – Гай, Кольцов – Ксьонз, Політило, Балашов – Шиндер

Десна: Паст – Д. Фаворов, Єрмаков, Братков, Мостовий – Волков, Огиря – Старенький, Філіппов, Картушов – Безбородько

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Олімпік, звісно, дещо піднабрав обертів і став регулярно набирати очки, однак на більшого донеччан не вистачає. Команда обов'язково дасть бій, однак Десна на даному етапі набагато стабільніша та сильніша – і більш мотивована. Чернігівці повинні здобути перемогу.

Олександрія – Львів

9 грудня, 17:00, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олександрія в першому півріччі цього чемпіонату перевершила будь-які очікування, за тур до зимової паузи знаходячись над другій сходинці в турнірній таблиці. Комана Володимира Шарана займає цю сходинку по праву, не даючи жодному конкуренту перемогти себе: з Десною та Зорею були нічиї та перемоги в першому колі, Ворсклу переграли і тоді, і в минулому турі, ну а перемога над Динамо два тижні тому у відкритому футболі – це вишенька на торті могутності "жовто-чорних". Сам головний тренер досить прагматично відноситься до цих успіхів, розуміючи, що кияни рано чи пізно повернуть друге місце, але навіть він дещо розтанув та заявив про важливість зимового підсилення в плані боротьби за ЛЧ. Як би там не було навесні, але за осінній відрізок Олександрії можна ставити п'ять балів – ну а плюсик до них вона отримає, якщо збереже свій срібний трон на зиму. Для цього потрібно виграти у Львова.

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Підопічні Юрія Бакалова у минулому турі не втримали перемогу над молодшим братом Шахтаря – Маріуполем – хоча за тур до цього відібрали очки у самих "гірників" на їх же полі. Команда бадьоро почала та виграла у "азовців" перший тайм з рахунком 2:1 (хоча він мав бути більшим), але у другому таймі виступила непереконливо, цілком логічно пропустивши від Вакули. Досить типова картина для львів'ян у цьому сезоні – вони не стабільні як в одному конкретному поєдинку, так і на дистанції. В результаті таких гойдалок вельми перспективний колектив відстає від першої шістки на чотири набраних бали, але сьогодні можна як мінімум скоротити відставання від Маріуполя до мінімуму – а там, можливо, і Десна провалиться. Її відпускати від себе далі, ніж на чотири очки, взагалі неприпустимо.

Статистика протистояння Олександрії проти Львова

Всього: 9 матчів, 3 перемоги Олександрії, 3 нічиї, 3 перемоги Львова. Різниця м’ячів –12:10

У Прем’єр-лізі: 1 матч (нічия, 2:2)

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Олександрія перед останнім матчем 2018 року зазнала значної втрати. Основний опорник Євген Банада перебрав жовтих карток та не вийде на поле через дискваліфікацію – втім, це єдина кадрова проблема команди Володимира Шарана. Львову не допоможе Владислав Приймак, який відбуває дискваліфікацію, але з неї повернувся Жонатан. Травмованих у складі львів'ян немає.

"Родзинки" матчу:

– У Прем'єр-лізі Олександрія не програє впродовж восьми матчів поспіль (шість перемог та дві нічиї)

– Нічийна серія Львова триває вже три матчі.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Львів

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бондаренко, Шендрік, Цуріков – Гречишкін, Запорожан – Задерака, Ковалець, Шастал – Сітало

Львів: Бандура – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронін – Жонатан, Голіков – Тейлор, Сабіно, Западня – Бруну Дуарте.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Обидві команди у минулому турі розіграли саме таку нічию (тоді "жовто-чорні" створили камбек) – і з того часу в їх футболі мало що змінилося. Обидві команди мотивовані на перемогу, тож сьогодні можна прогнозувати нічию з великою кількістю голів.