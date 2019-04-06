Олімпік – Десна, Чорноморець – Арсенал-Київ: анонс матчів УПЛ

В рамках 23-го туру УПЛ Олімпік приймає Десну, а Чорноморець зустрінеться з Арсеналом-Київ. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.

Олімпік – Десна

6 квітня, 14:00, Київ, стадіон імені В. Лобановського

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Для обох команд очна зустріч є доволі важливою. Олімпік, перш за все, переслідує турнірні завдання, адже перебування в зоні перехідних матчів навряд чи входило в плани керівництва клубу – а після перемоги Карпат у поточному турі відставання від рятівної дев'ятої позиції збільшилось до чотирьох очок. Крім того, від Вячеслава Шевчука вже зачекалися перемог: у 12 поєдинках під його керівництвом донеччани оформили 5 нічиїх та 6 поразок, а єдина звитяга була здобута ще у жовтні – та й то мінімальна проти аутсайдера. Серію потрібно перервати.

Статистика протистояння Олімпіка проти Десни

Всього: 7 матчів, 3 перемоги Олімпіка, 1 нічия, 3 перемоги Десни. Різниця м’ячів – 9:11.

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+1, =1, -0, 2:1)

Десна наразі має 8-очковий відрив від зони вильоту, але за 11 турів ситуація може змінитися докорінно. Це восени команда Олександра Рябоконя здавалася локомотивом, який ось-ось увірветься в боротьбу за єврокубки – в чотирьох же весняних турах Десна зіграла дуже слабко, не вигравши жоден важливий матч та з великим скрипом перегравши тільки Арсенал-Київ. Після провалу завдання з потрапляння у першу шістку обговорювалася навіть можлива відставка головного тренера, але він залишився для виправлення помилок. Матч з Олімпіком – прекрасна можливість почати все з чистого листа.

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Кадрова ситуація Олімпіка стабільна. До поєдинку проти Десни в штатному режимі готувалися усі футболісти, крім Девіда Еногели та Євгена Пасіча – перший вилетів на півроку через травму коліна, а другий тренувався за індивідуальною програмою. Крім того, команду покинув Антон Шиндер, але замість нього склад поповнили Рінар Валеєв та 19-річний захисник Дарлінгтон Ігвекалі. У "сіверян" же кадрових негараздів немає – відновився навіть Дмитро Хльобас, а Єгор Картушов перепідписав контракт з клубом.

"Родзинки" матчу:

– Олімпік не перемагає в Чемпіонаті з 28 жовтня впродовж рекордних для клубу 10-ти матчів поспіль (5 нічиїх, 5 поразок)

– Десна не знає радості перемоги впродовж трьох останніх матчів (1 нічия, 2 поразки)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Десна

Олімпік: Халімі – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Г. Пасіч – Кольцов, Політило, Гай – Матар, Дегтярьов, Балашов

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огіря, Богданов – А. Фаворов, Філіппов, Картушов – Безбородько

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Олімпік, не дивлячись на проблеми, навесні забивав практично в кожному матчі, тож і сьогодні повинен це зробити. Десну в цей час лихоманило, але збалансований кадровий підбір навряд чи дозволить поступитись донеччанам – а значить, можна очікувати на результативну нічию.

Чорноморець – Арсенал-Київ

6 квітня, 17:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Юрій Іванов (Маріуполь)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Весняна битва аутсайдерів УПЛ кардинально відрізняється від того, чого можна було б очікувати восени. Тоді це був поєдинок двох мертвих команд без шансів на порятунок, але весняна форма колективів викликає великий інтерес. Чорноморець після зимової перерви несподівано понісся уперед, граючи у вельми розумний футбол – щоправда, в останньому турі все завершилось розгромом від Олександрії вже у першому таймі, але ж до цього вдалося перемогти Львів на виїзді та втримати 0:0 з Шахтарем вдома. Можливо, підопічні Ангела Червєнкова й не покинуть зону вильота, але залишитись в УПЛ через перехідні матчі цілком можливо. Головне – не впасти на останню позицію.

Статистика протистояння Чорноморця проти Арсенала-Київ

Всього: 32 матча, 13 перемог Чорноморця, 6 нічиїх, 13 перемог Арсенала-Київ. Різниця м’ячів – 28:33.

У Прем’єр-лізі: 31 матч (+12, =6, -13, 26:32)

На дні поки що перебуває Арсенал-Київ, але відноситись до нього зверхньо неприпустимо. Ще в першому турі після поновлення чемпіонату "каноніри" дали важкий бій Десні, а після того вони абсолютно заслужено перемогли Олімпік та вибили Ворсклу з першої шістки. Під керівництвом Ігоря Леонова зібрали боєздатний колектив – такі прізвища, як Мудрик, Кадимян, Ковпак, Танковський та Ліпартія відомі багатьом, а про талант Влада Калітвінцева пам'ятає кожен. Даній команді цілком по силам перемогти Чорноморець навіть у його нинішній формі – а там і до порятунку в УПЛ недалеко. Наразі між аутсайдерами всього чотири очки, тому ціна поразки стає неймовірно високою.

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Кадрова ситуація Чорноморця стабільна. Одеситам не допоможе Володимир Коваль, який отримав відсторонення на два матчі за грубий фол у грі проти Олександрії. Натомість, з дискваліфікації повернувся Олександр Голіков, який разом з іншими тренувався у загальній групі. Арсеналу-Київ через травми не допоможуть Влад Калітвінцев та Сергій Семенюк.

"Родзинки" матчу:

– Чорноморець утримує клубний антирекорд, пропускаючи в УПЛ на своєму полі дев'ять матчів поспіль (17 м’ячів).

– Безвиграшна серія "канонірів" у зустрічах з "моряками" триває шість матчів (дві нічиї, чотири поразки).

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Арсенал-Київ

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Голіков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак – Оріховський, Танковський – Янаков, Козак, Кадимян – Мезу

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Ціна помилки в матчі буде неймовірно високою, тому команди не поспішатимуть атакувати, зосереджуючись на власній обороні. Чорноморець вдома навесні ще не забивав, але був дуже близьким до цього – ймовірно, сьогодні "моряків" має прорвати. Тим не менш, команди занадто рівні, тому можна очікувати на результативну нічию.