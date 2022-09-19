Про відхід 39-річного наставника чинний чемпіон Греції оголосив на офіційному сайті. Тренер був призначений лише на початку серпня, але його кар'єра в Олімпіакосі, який 47 разів виграв чемпіонат Греції, виявилася напрочуд короткою.

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Під керівництвом Корберана Олімпіакос зіграв 11 матчів, з яких виграв тільки 2 (ще були дві перемоги в серії пенальті у єврокубках). У чемпіонаті Греції пірейці посідають 5 місце, відпустивши лідера на 7 очок, а в Лізі Європи програли обидва матчі групового турніру.

Журналіст Ніколо Скіра стверджує, що фаворитом на посаду нового тренера є Лоран Блан. Чемпіон світу-1998 у складі збірної Франції кілька років перебував без роботи. Наприкінці 2020-го Блан очолив катарський Аль-Райян, з якого був звільнений у лютому цього року. З ним вже ведуть перемовини про контракт до літа 2024-го або 2025-го.

Раніше греки розглядали варіант із Роберто Де Дзербі, але екс-тренер Шахтаря напередодні очолив Брайтон, підписавши контракт з англійським клубом на 4 роки.

Нагадаємо, нещодавно Олімпіакос підписав двох іменитих ветеранів – Марсело та Хамеса Родрігеса. Перший ще не дебютував, а другий не допоміг уникнути поразки від Аріса (1:2) в останньому турі чемпіонату.

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