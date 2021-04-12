"Червоно-білі" перемогли Панатінаїкос (3:1) і забезпечили собі титул за 7 турів до фінішу.

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Ранній тріумф Олімпіакоса став можливим завдяки подарунку АЕКа. У 29 турі команда Чигринського, Шахова і Данченка здолала Аріс (3:1), який був головним переслідувачем лідера. Щоправда, ніхто з тріо українців до заявки "двоголових орлів" не потрапив.

Додамо, що для Олімпіакоса це вже 46-е чемпіонство. Підопічні Педру Мартінша захистили титул і покращили рекорд. З величезним відставанням другим найуспішнішим клубом Греції залишається Панатінаїкос, у якого 20 перемог.

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