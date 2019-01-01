Олімпіакос в четвер завершить перехід форварда Сольдано – він зможе зіграти проти Динамо в Лізі Європи

Нападник аргентинського Уніона Франко Сольдано близький до переходу в Олімпіакос.

Вже в четвер, 3 січня, суперник Динамо в Лізі Європи Олімпіакос підпише нового форварда, повідомляє naftemporiki.gr.

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За інформацією видання, саме в цей день в Грецію прилетить аргентинський нападник аргентинського Уніона Франко Сольдано, щоб пройти медогляд і підписати особистий контракт з Олімпіакосом.

Зазначається, що угода буде розрахована на 4,5 року, а зарплата аргентинця складе 400 тисяч євро на рік.

Також грецька преса повідомляє, що Олімпіакос заплатить 750 тисяч євро за 75% прав на форварда (інші 25% належать самому футболістові), а ще 200 тисяч аргентинці отримають, якщо Олімпіакос виграє чемпіонат або забезпечить собі потрапляння в Лігу чемпіонів.

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У нинішньому сезоні Сольдано провів за Уніон 15 матчів у всіх турнірах, забивши в них 2 голи.

До слова, влітку цього року Сольдано міг опинитися в Динамо, однак від ідеї придбання цього нападника відмовився головний тренер киян Олександр Хацкевич.