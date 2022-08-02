Карлос Корберан став новим головним тренером Олімпіакоса, інформує офіційний сайт клубу. Раніше на посаду сватали вже екснаставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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39-річний іспанець до цього очолював Хаддерсфілд протягом двох сезонів. У минулій кампанії команда під його керівництвом вийшла у фінал плей-офф за вихід в АПЛ, але поступилась Ноттінгем Форест. Ще раніше Карлос працював асистентом Марсело Б'єлси в Лідсі.

До слова, на тренерському містку Корберан замінив португальця Педру Мартінша, підопічні якого з ганьбою вилетіли у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від Маккабі з Хайфи (1:5 за сумою двох матчів). Зараз на "ерітролефкі" очікує двоматчеве протистояння у третьому відбірковому раунді Ліги Європи.

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