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Олімпіакос підсилився вінгером Монако Жілом Діашем перед матчем проти Динамо

21:43 132 Читать на русском
Олімпіакос підсилився вінгером Монако Жілом Діашем перед матчем проти Динамо
Жіл Діаш / Фото ФК Олімпіакос

Португальський хавбек Жіл Діаш продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції.

Півзахисник Монако Жіл Діаш відтепер захищатиме кольори Олімпіакоса, повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди між грецьким грандом і монегасками не розголошуються.

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22-річний Діаш з 2015 року перебував у структурі Монако, однак за основну команду зіграв лише один матч, весь час перебуваючи в орендах. Останнім клубо португальця був Ноттінгем Форест. В англійському клубі Жіл провів 24 матчі, в яких відзначився одним голом і асистом.

Нагадаємо, Олімпіакос проведе матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо 14 лютого, матч-відповідь на НСК Олімпійський відбудеться 21 лютого.

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Трансфери Динамо Динамо Монако Монако Ліга Європи Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест Жіл Діаш Жіл Діаш Олімпіакос Олімпіакос
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