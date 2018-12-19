Олімпіакос перед матчами з Динамо налаштований підписати Мітроглу

Нападник Марселя Костас Мітроглу може втретє стати гравцем Олімпіакоса.

Олімпіакос хоче в зимове трансферне вікно орендувати нападника Марселя Костаса Мітроглу. Грецький клуб готовий взяти на себе всі витрати щодо виплати зарплатні гравця, повідомляє Gazzetta.gr.

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Мітроглу вже двічі виступав за Олімпіакос – з 2009 по 2014 рік (щоправда, двічі віддавався в оренду) та у сезоні 2014/15. Контракт 30-річного форварда з Марселем чинний до літа 2021 року. В поточному сезоні в активі Мітроглу 3 голи в Лізі 1.

До слова, раніше повідомлялось про інтерес греків до екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейри.

Нагадаємо, Олімпіакос стане суперником Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі пройдуть 14 та 21 лютого.