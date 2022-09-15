Олімпіакос у своєму твіттері повідомив, що Хамес Родрігес нарешті став повноцінним гравцем команди. Колумбієць у складі грецького гранда приєднався до свого колишнього одноклубника в Реалі – бразильця Марсело.

Фанати Олімпіакоса влаштували Марсело вогняний та гучний прийом: відео дня

Клуб наразі не розголошує умов переходу, але згідно з інформацією Transfermarkt, колумбієць розірвав угоду з Аль-Райяном. Це означає, що Хамес приєднався до Олімпіакоса на правах вільного агента.

Нагадаємо, піку кар'єри колумбієць досягнув у Реалі, за який виступав протягом 2014-2020 років. Також грав за Баварію та Евертон до переходу в Аль-Райян.

Баварія у непростій грі здолала Барселону – Лєвандовскі змарнував топ-моменти, мюнхенці забили двічі за чотири хвилини