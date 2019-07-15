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Олімпіакос хоче підписати Бущана, – Бурбас

20:11 1215 Читать на русском
Олімпіакос хоче підписати Бущана, – Бурбас
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан потрапив до сфери зацікавлень Олімпіакоса.

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1
Олімпіакос
19:00 08:07:2019
завершено
 

Греки звернули увагу на воротаря киян після очного спарингу на передсезонних зборах, – стверджує журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас.

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Зазначається, що це перехід здійснити дуже проблематично, оскільки Динамо розраховує на Бущана у новому сезоні і вже відмовилося відпускати його в Ріу Аве.

До слова, у минулому сезоні Георгій зіграв за Динамо лише 7 поєдинків у чемпіонаті України.

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Трансфери Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Динамо - Олімпіакос Георгій Бущан Георгій Бущан
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