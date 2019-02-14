toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

19:46 4005 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція, склади

Олімпіакос та Динамо зустрічаються в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпакос – Динамо розпочався о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Наставники команд вже визначились зі стартовими складами на поєдинок.

Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Олімпакос – Динамо: стартові склади команд:

Олімпіакос: Са – Мерія, Сіссе, Вуковіч, Цімікас – Камара, Гільєрме – Діаш, Фортуніс, Поденсе – Хассан.

Запасні: Лодигін, Бухалакіс, Натхо, Герреро, Хрістодулопулос, Масурас, Торосідіс.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шапаренко, Шепелєв – Циганков, Вербіч – Соль

Запасні: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сідклей, Гармаш, Русин, Смирний.

Матч-відповідь Динамо – Олімпіакос пройде 21 лютого на київському НСК Олімпійський. Початок о 22:00.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
0 : 0
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Олімпіакос - Динамо Головне Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
Шахтар
22:00
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук