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Олімпіакос – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

12 лютого 11:30 1741 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи
Олімпіакос – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи 14.02.2019

Олімпіакос та Динамо зустрінуться в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Олімпіакос – Динамо Київ відбудеться 14 лютого в Піреї на стадіоні Георгіос Караіскакіс. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Олімпіакос – Динамо, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

William Hill вважає господарів фаворитом поєдинку. На перемогу Олімпіакоса приймають ставки з коефіцієнтом 1.95. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3.30, а перемога Динамо оцінюється у 4.00.

Bwin виставили практично такі ж котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 1.95, а на вікторію команди Хацкевича пропонують коефіцієнт 3.90. На нічию – 3.30.

Нагадаємо, Динамо посіло перше місце в групі з Ренном, Астаною та Яблонцем. Олімпіакос фінішував другим у квартеті з Бетісом, Міланом та Дюделанжем. Причому саме Мілан греки обіграли у вирішальному матчі за вихід з групи.

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Динамо готувалось до поєдинків проти Олімпіакоса на двох зборах в іспанській Марбельї. Грецька команда після 20 турів чемпіонату посідає 2 місце, відстаючи від лідера ПАОКа ена 9 очок.

Киянам точно не допоможуть Артем Бєсєдін та Йосіп Піваріч. Під питанням участь Владислава Супряги.

До слова, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос пройде у Києві 21 лютого. Початок о 22:00.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
21
год
:
14
хв
Динамо
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21
год
:
14
хв
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19:55
Динамо
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